Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 2. Grupta Demirhan SK, Dika SK’yı konuk etti.

Cihangir Antrenman Sahasında oynanan Demirhan SK – Dika SK maçını Burak Yiğit yönetti. Gruptan 2. çıkmayı garantileyen Demirhan SK ile namağlup puan kayıpsız son haftaya giren Dika SK arasındaki maçın ilk devresinde Dika daha etkiliydi. Birçok pozisyon bulan Dika, Arda Ünalan’ın kendi kalesine attığı golle 1 – 0 öne geçti. Erken toparlanan Demirhan, Nejdet Cevat’ın penaltı golüyle 1 – 1’i yakaladı.

İkinci devrede uzun süre 1 – 1 devam eden maçın 89. dakikasında sahneye çıkan Nejdet Cevat, takımını öne geçirdi. 2 – 1 Rakibinin oyun disiplininden kopmasından yararlanan Demirhan, uzatmalarda Bora Ahmed ile de gol bularak maçı 3 – 1 kazanırken, rakibinin hem namağlup unvanını hem de puan kayıpsızlık unvanını sildi.