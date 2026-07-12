Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Çınarlı Muhtarlığı ve Çınarlıyı Sevenler Derneği iş birliğinde düzenlenen 2. İncirli Mağara Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre festivalin ikinci ve son gününde Çınarlıyı Sevenler Derneği Halk Dansları Topluluğu gösteriler sundu.

Program kapsamında düzenlenen Ertuğrul Poyrazlı Anısına Atış Turnuvası ile Hüseyin Palu Anısına Tavla Turnuvasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım tarafından takdim edildi.

Başkan Kasım ayrıca festivale katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara plaket vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Grup Armonila ile Gurşiniler gecenin başında ve sonunda sahne aldı.

-Kasım: “Festivaller hepimizin ortak değeridir”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, gecede yaptığı konuşmada kültürel mirasın korunmasının ve yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, “Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu festival sadece bir etkinlik değil, geçmişimiz ile geleceğimiz arasında kurduğumuz güçlü bir köprüdür.” dedi.

Birlik ve beraberliği güçlendiren bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini belirten Kasım, . festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkese ve katılımları için halka teşekkür etti.