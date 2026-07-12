Birinci Lig ekibi Geçitkale’nin tecrübeli kaptanı Hüseyin Özbilen takımdan ayrılma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Uzun yıllardır formasını terlettiği ve birçok başarı elde ettiği ve geçtiğimiz sezon ise kaptanlığını yaptığı Geçitkale takımından ayrılma kararı alan Özbilen serbest transfer hakkını kullanacak.

Özbilen’e 1. Lig ekipleri Akdoğan ve Mormenekşe’den teklif olduğu bildirildi.

Hüseyin Özbilen’in paylaşımı şöyle:

Yıllarımı verdiğim, çocukluğumdan beri formasını gururla taşıdığım köyümün takımına kaptan olarak veda ediyorum… Bu forma benim için hiçbir zaman sadece bir forma olmadı. Sevinciyle, üzüntüsüyle, düşme korkusuyla, şampiyonluk gururuyla hayatımın en büyük parçası oldu. Her zaman elimizi taşın altına koyduk, mücadeleden asla vazgeçmedik. Sonrasında ise aynı arma altında; • 2. Lig şampiyonluğu • BTM 2’de lig çıkma başarısı • BTM 1 Play-Out finalini kazanma • BTM 1 şampiyonluğu • Ve 3 yıl boyunca 1. Lig’de kalma başarısını birlikte yaşadık. Sahada attığım her adımda, aldığım her nefeste bu köyümün sevgisini ve desteğini hissettim. Bunun gururu bana bir ömür yeter. Bugün Geçitkale’de futbol hayatımın son sezonunu tamamlarken, çocukluk hayalim olan bu takımda kaptan olarak veda etmek benim için tarif edilemez bir onur. Beraber mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen köy halkımıza sonsuz teşekkür ederim. Bu arma kalbimde sonsuza kadar yaşayacak.