Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de dün gruplarda oynanan 10. Hafta karşılaşmalarıyla grup aşaması tamamlanmış oldu.

Son hafta maçları sonrasında 7 grupta ilk 2 sırayı alan ve tüm gruplarda en iyi 3. olan 2 takım da belli oldu.

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 1. Grup’ta Doğancı ve Akçay, 2. Grupta DİKA SK ile Demirhan, 3. Grup’ta Çamlıbel ile Akdeniz, 4. Grupta, Alican Gül SAD ile Bahçeli, 5. Grupta Pergama ile Çayönü, 6. Grup’ta Akova ile Boğaziçi ve 7. Grupta ise Yedikonuk ile Kumyalı takımları Gruplarını ilk 2 sırada tamamladılar.

En iyi üçüncüler ise 5. Grup’ta Mutluyaka ve 7. Grup’ta Bafra takımları oldu.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de Yarı Final ve Final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi bugün saat 14:00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

BTM 2. Lig’de 10. hafta sonuçları şöyle:

1.GRUP

Bostancı Bağcıl SK – Doğancı:0 – 0

Serhatköy SK – Gayretköy: 0 – 8

Yedidalga SK – Akçay: 0 – 5

2. GRUP

Demirhan SK – Dika SK: 3 – 1

Lefkoşa SKD – Gaziköy SK: 4 – 1

Alayköy Gençlik SK (Bay)

3.GRUP

Akdeniz KSD – Yeşiltepe Ilgaz:1 – 4

Çamlıbel SK – Saka: 7 – 0

4.GRUP

Dağyolu SK – Bahçeli: 0 - 4

Ali Can Gül SAD – Tatlısu Seracılar: 3 – 2

Taşkent TSK (Bay)

5.GRUP

Çayönü SK – Korkuteli SD: 4 – 2

Yenişehir SK – Sinde ASK: 3 – 3

Pergama – Mutluyaka: 1 – 2

6. Grup

Civisil SK – Gönendere ŞSKSK: 2 – 0

Serdarlı GB – 1461 İskele Trabzonspor: 7 – 1

Boğaziçi SK – Akova Vuda TÇB: 2 – 2

7.GRUP

Bugün

Kumyalı SK – Yedikonuk: 1 – 3

Bafra SK – Ergazi: 3 – 0

Mehmetçik TÇBSK – Büyükkonuk: 4 – 4