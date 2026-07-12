Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’nda kiralık oyuncu listesi belli oldu.

Kulüp tarafından belirlenen listede toplam 38 futbolcu yer aldı.

1. Onur Konuğuş

2. Mehmet Eren Doğan

3. Hasan Bucak

4. Osman Yıldız

5. Mert Yurt

6. Ferhat Gündeş

7. Mahmut Erzeybek

8. Doğan Ertürk

9. Ferit Portakalcıoğlu

10. Sami Demirbilek

11. Görkem Özden

12. Sinan Yıldız

13. Ali Kerim Yeşim

14. Hüseyin Topaloğluları

15. Sergen Avunç

16. Ali Karamano

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17. Osman Özkalkanlılı

18. Üner Salih Berkalp

19. Efe Say

20. Batuhan Bahçeci

21. Hasan Kaya

22. Ufuk İşkey

23. Azat Berhan Tip

24. Ahmet Hatay

25. Mustafa Çağlar

26. Gülen Pilli

27. Yasin Albistan

28. Ahmet Çakır

29. Sadık Marios Kaşıkçı

30. İbrahim Hatay

31. Berk Şen

32. Berke Baflı

33. Metin Melda

34. Mustafa Gardiyanoğlu

35. Ahmet Kılıç

36. Mehmet Çelik

37. Erdem Emir

38. Emre Üçtaş