Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’nda kiralık oyuncu listesi belli oldu.
Kulüp tarafından belirlenen listede toplam 38 futbolcu yer aldı.
1. Onur Konuğuş
2. Mehmet Eren Doğan
3. Hasan Bucak
4. Osman Yıldız
5. Mert Yurt
6. Ferhat Gündeş
7. Mahmut Erzeybek
8. Doğan Ertürk
9. Ferit Portakalcıoğlu
10. Sami Demirbilek
11. Görkem Özden
12. Sinan Yıldız
13. Ali Kerim Yeşim
14. Hüseyin Topaloğluları
15. Sergen Avunç
16. Ali Karamano
17. Osman Özkalkanlılı
18. Üner Salih Berkalp
19. Efe Say
20. Batuhan Bahçeci
21. Hasan Kaya
22. Ufuk İşkey
23. Azat Berhan Tip
24. Ahmet Hatay
25. Mustafa Çağlar
26. Gülen Pilli
27. Yasin Albistan
28. Ahmet Çakır
29. Sadık Marios Kaşıkçı
30. İbrahim Hatay
31. Berk Şen
32. Berke Baflı
33. Metin Melda
34. Mustafa Gardiyanoğlu
35. Ahmet Kılıç
36. Mehmet Çelik
37. Erdem Emir
38. Emre Üçtaş