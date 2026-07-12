Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de grup maçları bu hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.

BTM 2. Lig 6. Grup maçında lider Akova 1 puan gerisindeki 2. sıradaki Boğaziçi’ne konuk olurken karşılaşma her iki devrede atılan karşılıklı gollerle 2 – 2 tamamlandı.

Geçitkale Stadı’nda oynanan ve Mustafa Torun’un yönettiği karşılaşmada her iki takımda kaybetmemek için çok fazla sıkmadan oynayarak maçı tamamladılar.

İlk devrede lider Akova Deniz Tekerek’in golüyle öne geçerken Boğaziçi bu gole Alihan Ak ile cevap verdi ve ilk devre 1 – 1 tamamlandı.

İkinci devrenin başında Boğaziçi takımı Oben Kaya’nın golüyle 2 – 1 öne geçerken Akova kısa süre sonra Oğuzhan İblikçi’nin ayağından bulduğu golle skoru 2 – 2 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 – 2 tamamlandı.

Bu sonuçla Akova puanını 19 yaparak grubu lider tamamlarken, Boğaziçi 18 puanla ikili averajla ikinci sırada tamamladı. Böyle iki takımda son yarı final turuna kalmış oldu.