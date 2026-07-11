Bahar Esintileri Sanat Derneği (BESDER) tarafından düzenlenen, “İkinci Uluslararası Türk Müziği Çalıştayı ve Koro Günleri” 12–16 Kasım tarihleri arasında Girne Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinlik, KKTC, Türkiye ve Azerbaycan'dan sanatçıları, akademisyenleri, koro şeflerini, müzisyenleri ve koristleri bir araya getirecek.

Dört gün sürecek organizasyonda; Türk müziğinin farklı yönleri ele alınacak, eğitim çalışmaları, uygulamalı atölyeler, söyleşiler, konserler ve koro buluşmalarıyla katılımcılara kapsamlı bir sanat programı sunulacak.

Etkinlikte, sanatçı Çiğdem Gürdal, kanun sanatçısı Bestekar Göksel Baktagir, keman sanatçısı Murat Gürel , sanatçı Çiğdem Yarkın , Azerbaycan Mozart Ödüllü Devlet Sanatçısı Nargiz Aliyeva, Akademisyen Ferruh Yarkın, alanında uzman birçok eğitmen, akademisyen bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Türk müziğinin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve uluslararası platformlarda daha görünür hâle gelmesi amacıyla düzenlenecek etkinlik, farklı kültürlerden sanat insanlarını ortak bir müzik dili etrafında buluşturarak kültürel dostlukların güçlenmesine de katkı sağlayacak.

BESDER Başkanı Ahmet Gökhan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İkinci Uluslararası Türk Müziği Çalıştayı ve Koro Günleri ile yalnızca bir sanat etkinliği düzenlemiyoruz; kültürümüzü, müziğimizi ve dostluklarımızı geleceğe taşıyan uluslararası bir sanat köprüsü kuruyoruz. Türk müziğine gönül veren herkesi bu büyük sanat buluşmasına davet ediyoruz."

BESDER, tüm sanatseverleri, koroları, müzik eğitimcilerini ve Türk müziğine gönül veren herkesi “İkinci Uluslararası Türk Müziği Çalıştayı ve Koro Günlerine” davet etti.