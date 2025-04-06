Stat: Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Cenk A. Özfuttu

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Boran Esenler, Muhammet Nazik (Dk.73 Oğuzhan), Uzochukwu Ugwu, Çağlar Toklu (Dk.51 Salahi), Okan Göktürk (Dk.46 Ömer), Tony Obia, İbrahim Güler, Emre Nazik (Dk.73 Emrecan), Oğulcan Şengül, Yusuf Altıner (Dk.65 Jamiu Arawolo)

C.B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Salih Güvensoy, Mahmur Yumuşak (Dk.80 Mustafa Ali Öztürk), Hasan Akkuyu, Nfanlly Sylla, Oumar Diouf, Ahmet Sönmez, Ali Öztürk, Arif Uysal, İbrahim H. Karadal, Muhammet H. Çirkin (Dk.51 Mustafa Sakallı)

Goller: Dk.31 Uzochukwu Ugwu (Mesarya) Dk.40 Arif Uysal (G. Gücü)

AKSA Süper Lig’in 26’ncı haftasında Mesarya, China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti, mücadele karşılıklı atılan 1’er golle 1-1 sona erdi. 31’inci dakikada ev sahibi ekip Uzochukwu Ugwu’nun golüyle 1-0 öne geçse de, 40’ıncı dakikada konuk ekipte Arif Uysal sahneye çıktı ve skoru dengeye getirdi. Kalan bölümlerde başka gol olmazken, iki takım da 1’er puana razı olarak sahadan ayrıldı.Mücadele sonunda China Bazaar Gençlik Gücü 42, Mesarya 35 puana yükseldi.Ligin 27’nci haftasında Mesarya, Alsancak Yeşilova’nın konuğu olacak, Gençlik Gücü ise batı ekibi Lefke’yi sahasında ağırlayacak.