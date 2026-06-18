Ülkemizin başarılı futbolcularından Barın Bozak ile Uvanç Recaioğlu yeni sezon için gelebilecek tekliflere açık olduklarını ve değerlendirmek istediklerini belirtti. Geçtiğimiz sezon Maraş Gençlik futbol takımında başarılı bir dönem geçiren ve takımın ligde kalma başarısına katkı koyan iki futbolcu yeni sezon için hedefi olan takımlarda mücadele etmek istediklerini belirttiler. Barın Bozak kanat forvet, Uvanç ise hem kanat hem de orta alanda oynama özelliklerine sahip. Barın Bozak daha önce Gençler Birliği ve Çanakkale takımlarında da başarılı dönemler geçirmişti.