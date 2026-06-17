Tarihinde ilk kez Birinci Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Çello Dikmen Gücü, yeni sezon öncesinde teknik direktörünü belirledi. Kulüp yönetimi, takımı geçtiğimiz sezon BTM Birinci Lig şampiyonluğuna taşıyan Kemal Yamantürk ile yola devam etme kararı aldı.

Çello Dikmen Gücü Başkanı Selahattin Çello ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından taraflar yeni sezon için anlaşmaya vardı. Kulüp camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Yamantürk, elde ettiği şampiyonluğun ardından takımın Birinci Lig’deki ilk sezonunda da teknik sorumluluğu üstlenecek.

Başkan Selahattin Çello’nun, kulübün içinden yetişen ve takımı başarıya ulaştıran bir isimle devam etme yönünde tercih yaptığı öğrenildi. Yeni sezonda Birinci Lig heyecanını yaşayacak olan Çello Dikmen Gücü’nde hedef, ligde kalıcı olmak ve başarılı bir performans ortaya koymak.