Mağusa Türk Gücü Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Genel kurul, divanın oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkanlığı’nı Yıltan Özkıraç üstlenirken, divan sekreterliklerini Mehmet Uğur Kiraz ve Hasan Akilhoca yaptı.

Genel kurul, faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Faaliyet raporunu okuyan Koray Olurcan, geride kalan sezonda elde edilen başarılara değinerek kulübün sportif performansı hakkında üyelere bilgi verdi.

Ardından söz alan Mehmet Sabancı, mali raporu genel kurul üyeleriyle paylaştı. Sabancı, kulübün toplam gelirinin 78 milyon 512 bin 254 TL olduğunu, giderlerin ise 191 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Sabancı, bu süreçte Kulüp Başkanı Koral Bozkurt’un büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, “Bu konuda Koral Başkan elini taşın altına koymaktan çekinmemiştir” ifadelerini kullandı.

Faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından raporlar genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylamada faaliyet ve mali raporlar, üyelerin oy birliğiyle ibra edildi.

Genel kurulda daha sonra kulüp başkanlığı seçimine geçildi. Tek aday olarak seçime katılan Koral Bozkurt, genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden Mağusa Türk Gücü Başkanı seçildi.

BOZKURT: "YABANCI TRANSFER KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Seçimin ardından üyelere hitap eden MTG Başkanı Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü’nün kendisi için büyük bir sevda, onur ve gurur olduğunu vurguladı. Bozkurt konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için Mağusa Türk Gücü bir sevda, bir onur, bir gururdur. Bana hep ne olmak istediğimi sorduklarında, tek hayalimin Mağusa Türk Gücü’ne başkan olmak olduğunu söyledim. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Başkan olduğum dönem içerisinde kırılması zor rekorlara imza attık.

Geçtiğimiz yıl en önemli hedeflerimizden biri, altyapılarımızda oynayan çocuklarımızı yetiştirerek üst takımlarda forma giyebilmelerini sağlamaktı. Şu anda Mağusa Türk Gücü, en genç kadroya sahip takımlardan biridir.

Bu yıl yabancı transfer konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmaları da tamamlayarak şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler hem sportif başarı hem de kurumsal başarı olmak üzere iki başlıkta ilerlemek istiyoruz.

Bu dönemde yaptığımız en önemli yatırımlardan biri Fikri Arkıner Spor Tesisleri olmuştur. Tesislerimize hepinizi bekleriz. Tesislerimizde her türlü olanak mevcuttur. Çocuklarımız bu tesislerde antrenman yapmakta ve hazırlıklarını burada sürdürmektedir.”

Konuşmaların ardından kulübe uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunan Tanyel Bayraktaroğlu’na plaket takdim edildi.

Genel kurulda yeni dönem yönetim kurulu da açıklandı. Mağusa Türk Gücü’nün yeni dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ayşe Soykara, Aziz Fikri Ataoğlu, Barış Doğanbay, Çağrı Aktuğ, Derviş Doğan, Enver Karakaya, Erhan Kara, Hasan Yiğittürk, Kemal Mahirel, Koray Olurcan, Mehmet Suat Durdu, Mehmet Sabancı, Mehmetali Ulucağ, Onursal Bozkurt, Oray Sallakoğlu, Özder Fidaner, Sadrettin Tuğcu, Serkan Demir, Tarkan Bozkanlı, Tolga Özçelik ve Ertaç Erdoğan.

Disiplin Kurulu; Akil Ağaoğlu, Tanyel Bayraktaroğlu ve Hamit Caner’den oluşurken, Denetleme Kurulu’nda ise Hasan Akilhoca, Mehmet Uğur Kiraz ve Yıltan Özkıraç görev aldı.