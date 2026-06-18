Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) 2025-2026 Futbol sezonunda başarılı olan antrenörler için her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Yılın Başarılı Antrenörlere” ödülleri “Gala Gecesinde” verildi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2025-2026 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenerek, başarılı olan antrenörlere “Gala Gecesi”nde ödüllerini verdi.

Antrenörler Derneği yönetim kurlu üyesi Ahmet Dedekorkut’un sunumu ile 2025-2026 futbol sezonunda Yılın Başarılı Antrenörlere ödülleri Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de (Salamis Anfi Tiyatro’da) düzenlenen törenle verildi. Birçok farklı organizasyonlar ve etkinliklerle fark yaratmaya devam eden Antrenörler Derneği yönetimi, almış olduğu karar sonrasında yine farklı bir ortamda güzel bir akşam yaşanılması sağlandı.

KATILIMCILAR

Salamis Anfi Tiyatro’da gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Başbakanlık Özel Kalem Müdürü ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı İlgen Bağcıer, Salamis Bay Resort Conti Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu, Hakem ve Gözlemciler Derneği başkanı Hakan Muhtaroğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği eski başkanları Ogün Genç Kaçmaz, Çelen Oben, Teknik Direktör Nurettin Tüzel, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan yetkililer ve spor şefleri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) “Yılın Başarılı Antrenörler “Gala Gecesi” açılış konuşmasını Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu kısa bir konuşma yaparak başarılı olan teknik adamları ve antrenörleri kutladı. Salamis Bay Resort Conti Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu’da antrenör camiasını otellerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarıl olan teknik adamları ve antrenörleri kutladı.