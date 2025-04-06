Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet V. Çelik, Ahmet Genç

Çetinkaya: Türkkan Delideniz, Ali Nazlıoğlu, Batuhan Calban, Recep, Ahmet Hatay, Kadir Erol (Dk.83 Aşkın), Moussa Traore, Ahmet Kara (Dk.46 Yasin), Muammer Tip (Dk.76 Durmuş), Ussumane Djabi, Hamit İnandım (Dk.58 Cemal Şevket)

A. Yeşilova: Oğuzhan Doşar, Memduh Sarıoğlu (Dk.23 Cemal), Sena Develioğlu, Billy Mehmet, Mejdi Direniş(Dk.85 Mert), Tamer Cem Haddur (Dk.67 Mehmet Fatih), Arda Ateş, Vakkas Kaynarca, Ömer Gül, Lungelo Mishali, Emmanuel Lawal,

Goller: Dk.54 Cemal Yaşınses, Dk.76 Emmanuel Lawal, Dk.90 Lungelo Mtshali (Alsancak Yeşilova)

AKSA Süper Lig’in 26’ncı haftasında Çetinkaya ile Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi.

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alan mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanan Yeşilova, hem ligde üç hafta sonra kazandı, hem de Play-out dışında kalma adına önemli bir galibiyet elde etti.

33’üncü dakikada Mtshali karşı karşıya pozisyonda net bir şansta topu üst direğe nişanladı.

57’üncü dakikada soldan Vakkas’ın ortasında arka direkte Cemal Yaşınses şık bir vole vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 76’ncı dakikada atılan uzun topta Lawal soldan ceza sahasına girerken kaleci Türkkan’ın da öne çıktığını görerek güzel bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. 90’ıncı dakikada Mishali’nin kaydettiği gol maçı 3-0 olarak tescilledi.

Bu sonucun ardından Çetinkaya 44 puanda kalırken, Alsancak Yeşilova 36 puana yükseldi ve son dört hafta kala Play-out dışında kalma adına rahat bir noktaya geldi.

Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. Alsancak Yeşilova ise Mesarya’yı konuk edecek.

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