Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl 5.cisi düzenlenen Erülkü Gelecek Biziz Cimnastik Şöleni’ni geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi.

14 cimnastik kulübü veya derneğinin katılım göstererek yüzlerce cimnastikci gencin sahneye çıktığı gecede adeta bir şölen yaşandı.

Müzikler, akrobasi, dans, ritim, uyum, heyecan, coşku ve kostümler adeta göz kamaştırdığı Cimnastik Şöleni’nde bu yıl ilk kez 8 kategoride ödüllerin verilmesiyle adeta görsel bir şölene dönüştü.

Geceye, sundukları dans şovla 3 dalda birincilik, iki dalda ise 2.cilik alan Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü damga vuran ekip oldu.

Kategorilerine göre ilk 3 sırayı alan takımların sırlaması şöyle:

EN İYİ KOREOGRAFİ ÖDÜLÜ

1. Mesarya Yıldızları Cimnastik kulübü

2. ⁠Sergen Özbay Dans ve Cimnastik kulübü

3. ⁠Değirmenlik Akıncılar Belediyesi

EN İYİ KOSTÜM ÖDÜLÜ

1. Mesarya Yıldızları Cimnastik kulübü

2. ⁠Sergen Özbay Dans ve Cimnastik kulübü

3. ⁠Erbulut Cimnastik kulübü

EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ

1 . Mesarya Yıldızları Cimnastik kulübü

2. Akçay Cimnastik kulübü

3. ⁠Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü

EN İYİ TEKNİK PERFORMANS ÖDÜLÜ

1.Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü

2. Lefkoşa Cimnastik kulübü

3. ⁠Ada Cimnastik Kulübü

EN İYİ YARATICILIK ÖDÜLÜ

1. I&M Cimnastik

2. ⁠Mesarya Yıldızları Cimnastik kulübü

3. ⁠Lefkoşa Cimnastik kulübü

EN İYİ TAKIM ÖDÜLÜ

1. Sergen Özbay Dans ve Cimnastik kulübü

2. ⁠Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü

3. ⁠Erbulut Cimnastik Kulübü

EN İYİ AKROBASİ ÖDÜLÜ

1. Erbulut Cimnastik Kulübü

2. ⁠Lefkoşa Cimnastik Kulübü

3. ⁠Sergen Özbay Dans ve Cimnastik Kulübü

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Locus Cimnastik

İŞ BANKASI ÖZÜL ÖDÜLÜ

1. Ada Cimnastik kulübü

2. ⁠Altın kurdele Ritmik Cimnastik kulübü

3. I&M Cimnastik kulübü

TELSİM ÖZEL ÖDÜLÜ

1.Tiny Dans ve Cimnastik

2. Akçay Cimnastik Kulübü

3. ⁠Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonu