Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu 14. Olağan Genel Kurulundan sonra yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını gerçekleştirdi. Osman Cenkciler başkanlığında 29 Eylül tarihin de toplanan yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirerek, yeni sezonun da ilk toplantısını yapmış oldu.

Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;

Başkan: Osman Cenkciler

As Başkan: Hakan Oruz

Sekreter: Hüseyin Özkızan

Mali Sekreter: Nevzat Dalyan

Sicil ve Lisans Sorumlusu: Ahmet Evliya

Dış İlişkiler Sorumlusu: Ahmet Güneş

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Turgut Çalıcı

Malzeme ve Demirbaş Sorumlusu: Ercüment Erment

Faal Üye: Orçun Bayram

Faal Üye: Naim Uzunoğluları

Yedek Üye: Gökhan Özdurak

Yedek Üye: Cemal Göçmen Gezdi Geldi

Yedek Üye: Tonguz Çakmak

Denetleme Kurulu:

Uğur Barani

Hakan Boral

Cemal Direkçi

Disiplin Kurulu:

Av. Eda Aşan

Yılmaz Hacıoğluları

Mustafa Ağa

Sami Günözger

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler:

Ahmet İnkaya

Mustafa Dereboylu