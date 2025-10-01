Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu 14. Olağan Genel Kurulundan sonra yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını gerçekleştirdi. Osman Cenkciler başkanlığında 29 Eylül tarihin de toplanan yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirerek, yeni sezonun da ilk toplantısını yapmış oldu.
Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;
Başkan: Osman Cenkciler
As Başkan: Hakan Oruz
Sekreter: Hüseyin Özkızan
Mali Sekreter: Nevzat Dalyan
Sicil ve Lisans Sorumlusu: Ahmet Evliya
Dış İlişkiler Sorumlusu: Ahmet Güneş
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Turgut Çalıcı
Malzeme ve Demirbaş Sorumlusu: Ercüment Erment
Faal Üye: Orçun Bayram
Faal Üye: Naim Uzunoğluları
Yedek Üye: Gökhan Özdurak
Yedek Üye: Cemal Göçmen Gezdi Geldi
Yedek Üye: Tonguz Çakmak
Denetleme Kurulu:
Uğur Barani
Hakan Boral
Cemal Direkçi
Disiplin Kurulu:
Av. Eda Aşan
Yılmaz Hacıoğluları
Mustafa Ağa
Sami Günözger
Disiplin Kurulu Yedek Üyeler:
Ahmet İnkaya
Mustafa Dereboylu