Stat: Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Ali Özer, Hakan Gök, Cenk A. Özfuttu

Mesarya: Ercan, Jamiu B. Arowolo, Fırat(Dk.79 Ömer), Abdullah (Dk.87 Salahi), İbrahim, Mustafa, Muhammet(Dk.90 Oğuzhan), Uzochukwu Ugwu, Tony Obia(Dk.79 Emrecan), Emre Nazik

Oğulcan Şengül (Dk.87 Boran)

Göçmenköy: Ozan, Bilal(Dk.81 Lütfi), Rifat, Arda Karacan, Reşit(Dk.74 Karl), Remzi, Samet, Marius Mbou, Mahmut (Dk.74 Alaattin), Emmanuel Okoire, Eray Vudalı (Dk.63 Arda)

Goller: Dk.35 ve Dk.75 Uzochukwu Ugwu (Mesarya)

AKSA Süper Lig’in 18’inci haftasında Mesarya ile Göçmenköy karşı karşıya geldi.

Paşaköy, Hasan Onalt Stadı’nda yer alan karşılaşmayı Mesarya her iki devrede bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Sarı kırmızılı ekibin galibiyet gollerini 39 ve 75’inci dakikalarda yabancı oyuncu Uzochukwu Ugwu filelere gönderdi. Bu sonuçla ligin ikinci devresinde ilk kez galip gelen Mesarya 28 puana yükseldi. İkinci devrede henüz galibiyetle tanışamayan Göçmenköy ise 16 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Mesarya, Karşıyaka deplasmanına gidecek. Göçmenköy ise Lefke’yi konuk edecek.