Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Halil Atlar, Burak Mandıralı

Cihangir: Hasancan, Mikail, Selçuk, Yusuf, Meye, Muhittin, Sercan, Erol, Hakan, Gassama, Yankı

Gönyeli: Remzi, Ahmet Can, Azat, Bayram, Arseven, Mahmut, Hasan, Berkem, Razak, Malle, Doukara

Goller: 35’Muhittin Tümbül, 68’Mikail Sivri (Cihangir)

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 18.hafta karşılaşmasında Cihangir ile Gönyeli karşılaştı. Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Cihangir 2-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Cihangir, 35.dakikada Muhittin ile 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla tamamladı. İkinci devrede her iki takım da pozisyonlar buldu. Cihangir 68.dakikada Mikail ile bir gol daha bularak skoru 2-0 yaptı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Cihangir 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sezon evinde oynadığı 9’uncu karşılaşmadan da mağlubiyet almadan ayrılan Cihangir, bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlikle ligin iç sahada yenilmeyen tek takımı pozisyonunu da korudu.

Ligde puanını 36 yapan Cihangir, gelecek hafta DND Larnaka Gençler Birliği’ne konuk olacak. 17 puanda kalan Gönyeli ise Miracle Değirmenlik’i konuk edecek.

(Foto: Gökhan Kuzu)