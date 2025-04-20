Stad: Paşaköy Halil Onalt Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Halil Atlar, Arif Malek

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Çağlar Toklu, Boran Esenler, Jamiu Bamidele, Muhammet Nazik, Uzochukwu Ugwu, Salahi, Tony Ejike Obia, İbrahim Güler, Emre Nazik, Oğlucan Şengül

MTG: Ufuk Şimşek, Erhun Öztümer, Mehmet Gürlü, İsaac Cofie, Kenan Özer, Emre Kuvvetlişehin, Bünyamin Ayaz, Andy Okpe, Şenol Şöför, Dinopeter, Zihni Temelci

Goller: 17. Dk. Bünyamin Ayaz (Kendi Kalesine), 31. Dk.Çağlar Toklu (Mesarya), 48. Dk. Ve 60. Dk. Andy Okpe (MTG)

Aksa Süper Ligi’nde Şampiyonluk yolunda iilerleyen Mağusa Türk Gücü onuk olarak gittiği Mesarya deplasmanında 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapadı.

Maça karşılıklı ataklarla başlayan takımlar rakip kalede gol fırsatı yakalamaya çalıştılar.

17. dakikada gelişen Mesarya atağında Mağusa Türk Gücü oyuncusu Bünyamin topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine atınca Mesarya karşılaşmada 1-0 öne geçti.

31. dakikada gelişen Mesarya atağında Çağlar Toklu’nun vuruşu filelere gidince Mesarya farkı ikiye çıkardı ve skor 2-0 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Mesarya’nın 2-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda rakibi üzerine daha fazla baskı yaparak gol şansı arayan Mağusa Türk Gücü 48. Dakikada Andy Okpe’nin ceza alanı içinde kaydettiği kafa golüyle skoru 2-1 yaptı.

60. dakikada gelişen atakta ilk golün sahibi Andy Okpe kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skora eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki takımın da gol çabaları sonucu değiştirmedi ve maç 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 66’ya çıkarırken Mesarya ise 36’ya çıkardı.