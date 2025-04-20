Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kentte altyapı ve kaldırım yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Başkan Amcaoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kentimizde Altyapı ve Kaldırım Yenilemeleri Sürüyor!

Kentimizin sosyal ve kültürel yanını geliştirirken altyapıya da yatırımlarımız devam ediyor. Kentimizde hem altyapıyı güçlendiriyor hem de kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Yağmur suyu drenaj hatları, telefon ve elektrik altyapılarıyla birlikte, 7 farklı sokakta kaldırım düzenlemeleri başarıyla tamamlandı.

Daha güvenli, daha modern bir kent için çalışmaya devam ediyoruz.”