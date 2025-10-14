Mesarya Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen Minikler Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla tamamlandı. Minik futbolcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuva, izleyenlere centilmenlik, dostluk ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle oldu:

1.'lik: Dikmen Spor Kulübü

2.'lik: Vadili Spor Kulübü

3.'lük: Akdoğan Spor Kulübü

Festival kapsamında ayrıca KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilen okçuluk tanıtım gösterisi de büyük ilgi gördü.

Mesarya Belediyesi, çocukları spora teşvik eden bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini belirtti.