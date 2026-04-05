Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil Atlar, Abdulkadir Karadağ

Doğan T. Birliği: Evren, Macdonald Niba, Mejdi, Emre, Mustafa Vardi (Dk.71 Rifat), Erhun Öztümer (Dk.87 Tunahan), Mustafa Salk, Doğukan, Gime Toure (Dk.87 Serhat), Billy Michael (Dk.78 Muhittin), Kenan(Dk.78 Tunç),

Esentepe: Ali Karal, Semih, Tuğra (Dk.61 Dinçer), Nehir (Dk.86 Osman), Salih (Dk.86 Ege), Lukman Adeshina, , Kaya, Sander Ersoy, Benjamin Bieleu, Mehmet, Sulyman Abdulganiyu

Goller: Dk.22 (P) Gime Toure, Dk.65 Mustafa Salk, Dk.84 Muhittin Tümbül (DTB) – Dk.15 Tuğra Kılıç (Esentepe)

AKSA Süper Lig’in 25. haftasında Doğan Türk Birliği, Esentepe’yi konuk etti.

Sarı lacivertli ekip, Mete Adanır Stadı’nda yer alan karşılaşmada rakibini 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Konuk ekip 15. dakikada Tuğra Kılıç ile öne geçse de 22. dakikada penaltıdan Gime Toure, 65. dakikada Mustafa Salk ve 84. dakikada Muhittin Tümbül’ün golleriyle geri dönen DTB, puanını 56’ya yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Doğan Türk Birliği ayrıca maçın 90+3. dakikasında kazandığı penaltı atışında Tunç’un vuruşunda ağları bulamadı.

Ligde gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Mormenekşe’yi konuk edecek. Esentepe ise Gönyeli’yi ağırlayacak.

