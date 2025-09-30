Aksa Süper Lig ekiplerinden Mesarya’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Ertaç Taşkıran sorumluluğundaki teknik heyet ile yolların ayrılmasından sonra Kaan Ertuğ başkanlığındaki Mesarya yönetimi takımın başına Mehmet Karagil’i getirdi. Mehmet Karagil, Mesarya sporcu sorumlusu Ergin Elsiz ile el sıkışarak yeni görevine başladı. Mesarya teknik direktörlük görevi, Mehmet Karagil’in ilk deneyimi olacak.