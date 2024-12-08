Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Çelik

Mesarya: Ercan, Mustafa İnanç, Yusuf, Çağlar, Muhammed, Abdullah, Boran, İbrahim Güler, Emre Nazik, Miracle, Obia

Alsancak Yeşilova: Gökhan, Sena, Kemal, Vakkas, Mejdi, Güvenç, Mustafa Salk, Mehmet Fatih Parlak, Arda, Weston, Fidelis

Goller: 23’ M. İnanç, 33’, 37’, 76’ Miracle, 85’ Muhammed (Mesarya), 8’ (P) ve 41’ Weston (Alsancak Yeşilova)

AKSA Süper Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Mesarya, Paşaköy’de Alsancak Yeşilova’yı ağırladı. Seyir zevki yüksek, bol gollü geçen mücadelede ev sahibi ekip rakibini 5-2’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Mesarya’nın yıldız oyuncusu Miracle, attığı 3 golle karşılaşmaya damgasını vururken, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Diğer gollerle birlikte Mesarya, puanını 23’e yükselterek üst sıralara tırmanmaya devam etti.

Alsancak Yeşilova ise bu maçta da kötü gidişatını durduramadı. İstikrarsız performans sergileyen ekip, deplasmandan puansız ayrılarak istikrarsız sonuçlara bir yenisini ekledi.

Maçın 8. dakikasında Alsancak Yeşilova, Weston'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Mesarya, Mustafa İnanç'ın 23. dakikadaki golüyle skora denge getirdi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Mesarya’nın yıldızı Miracle sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı. Bu golün 4 dakika sonrası 37. dakikada yine Miracle kaydettiği golle takımını 3-1 üstünlüğe taşıdı.

41. dakikada Weston attığı golle Alsancak Yeşilova'nın farkı 1'e indirmesini sağladı ve devre 3-2'lik Mesarya üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında her iki takım da uzun süre gol bulmakta zorlanırken, 76. dakikada yine Miracle sahneye çıktı ve hat-trick yaparak skoru 4-2’ye taşıdı. Mesarya'nın üstünlüğü devam ederken, 85. dakikada Muhammed Nazik’in attığı golle maçın sonucu belirlendi. Mesarya 5-2 Alsancak Yeşilova.