Yer: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Halil Atlar, Abdulkadir Karadağ

Karşıyaka: Eren Can Caner, Ceylan Taneri (Dk 85 Tahir Sovukoluk), Tacettin Köse, Mıshalı, Kande, Muhammed Ali Uçar, Lawrence (Dk 55 Mehmet Tekin), Muhammet Emin Işık, Eyyüp Öztep, Arong, Bahadır Göçben.

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Macdonald, Tunahan Şencan, Selim Saygı (Dk 67 Doğukan Demirman), Rifat Hacıarifoğlu, Ali Savaşan, Toure, Bılly, Emre Soytürk, Farouk Dadzıe (Dk 28 Kaan Borova)(Dk 76 Arda Eren Metin), Serhat Deste (Dk 46 Emin Atabek).

Kırmızı Kart: Dk 45 Macdonald (Doğan Türk Birliği).

Gol: Dk 46 Kaan Borova (Doğan Türk Birliği).

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu on ikinci hafta maçında Karşıyaka ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 1-0’lık skorla Doğan Türk Birliği kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı pozisyonlar yaşanırken daha baskılı oynayan ev sahibi takım, pozisyonları gole çevirmede sorun yaşadı. İlk yarı 0-0’lık sonuçla berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, Kaan Borova’nın 46. Dakikada kaydettiği golle öne geçti.

Baskısını arttıran Karşıyaka, pozisyonları gole çevirmede ilk yarıda olduğu gibi sorun yaşadı. Maçın kazananı 1-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu. Doğan Türk Birliği aldığı bu galibiyetle puanını 25 yaparken, Karşıyaka 7 puanda kaldı.

(Özgür Göksel)