Mesarya Belediyesi, halk sağlığının korunması ve zararlı haşerelerin yayılmasının önlenmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belediye sınırlarınfaki evler, iş yerleri ve ağılların düzenli olarak ilaçlandığı, uygulamaların bölgedeki tüm yerleşim yerlerini kapsadığı kaydedildi.

İlaçlama ekiplerinin ziyaretleri sırasında evde bulunmayan vatandaşlara bilgilendirici not ve iletişim numarası bırakıldığı belirtilen açıklamada, uygun bir zamanda yeniden hizmet verilmesinin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarının tüm köylerde aralıksız şekilde sürdürüldüğü belirtildi.