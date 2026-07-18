Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir'in hapis cezası almasının ardından belediye başkanının kim olacağı bölge halkı tarafından merak edilmekteydi. Belediyenin Asbaşkanlık görevini yapan Muharrem Kuşaf'ın Aralık ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde aday olmasının ardından Yenibogazici Belediyesi Meclis üyeleri kendi arasında seçime gitti. Yapılan oylama sonucunda oyların 8ini alan Esen Beyköylü yapılacak seçimlere kadar Yeniboğaziçi'nin Belediye Başkanlığına vekalet edecek.