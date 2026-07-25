Tatlısu Belediyesi, yaklaşan festival öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı.

Festival alanının daha modern, düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla kapsamlı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Tatlısu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında festival alanında zemin düzenlemeleri, çevre temizliği, peyzaj çalışmaları ve altyapı iyileştirmeleri gerçekleştiriliyor.

Alanın hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Tatlısu Belediyesi yetkilileri, festival süresince binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan alanda yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, festivalin her yönüyle eksiksiz bir organizasyon olması için yoğun mesai harcandığını ifade etti.