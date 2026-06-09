Kıbrıs Türk Kültür Derneği, “Mücahit ve Mücahidelerin Anlatımıyla Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi” konulu konferans ve kitap imza günü düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Ankara'daki dernek binasında yer alan konferansa konuşmacı olarak katılan Mehmet Balyemez’e, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Ünsaldı, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.