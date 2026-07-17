Tatlısu Belediyesi, çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Akıl ve Zekâ Oyunları Kursu” düzenledi.

Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik başlatılan kursların ilk gününe yaklaşık 25 öğrencinin katıldığını belirtti.

Kurs boyunca çocukların hem farklı akıl ve zekâ oyunlarını öğrenme fırsatı bulduklarını hem de eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydeden Orçan, "Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk bizleri memnun etti. Hem öğreniyorlar hem de kaliteli zaman geçiriyorlar. Bu tür eğitimlerle onların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

Orçan, kursların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı Başkanı Gürkan Erdoğan ve eğitimlerde görev alan eşine teşekkür etti.