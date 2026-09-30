Sn. Tufan Erhürman, Hristodidis’in 19 maddelik yeni bir GYÖ paketi sunmak istediğini açıkladınız. Bu kadar fazla bir GYÖ var mı? Bu paketin içeriğini keşke açıklasaydınız…

Sn. Hasan Taçoy, bakanlık olarak Sanayicilerin beklentilerini karşılamak adına inisiyatif alarak yeni sanayi bölgelerinin açılması adımına karşılık verecek misiniz?

Sn. Hakan Dinçyürek, yıllar önce yaşanan yangın sonucunda devre dışı kalan Devlet Laboratuvarı’nı nihayet yeniden hizmete açacak olmanız çok önemli bir gelişme. Hadi hayırlısı diyelim…

Sn. Sıla Usar İncirli, partinizin sandıktan her koşulda birinci parti çıkacağını ifade ettiniz. Acaba tek başına iktidar olamazsanız olası bir UBP koalisyonuna hazır mısınız?

Sn. Murat Şenkul, yerel yönetimlerde yapılacak seçimlerde en rahat seçim kazanacak adaylardan biri olduğunuz söyleniyor. Ancak her şeyin sandıkta belli olacağını unutmayınız…

Sn. Fehmi Oktay, tecrübeli bir eki Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak önümüzdeki aylar için ülkemizde yağış durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu yıl yağmurların erkenci olacağı söylemi doğru mu?