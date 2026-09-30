Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin yarı kurak iklime sahip bir ada ülkesi olduğunu ve bu nedenle yağmur sularının iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Yağmur sularının biriktiği bölgeler olan göletlerin birkaç yılda bir temizlenerek ve içlerindeki killi toprağın alınarak daha fazla su tutmasının sağlanması gerektiğini ifade eden doğa dostu vatandaşlarımız, ancak yıllardır göletlerin büyük çoğunluğunun debilerinin temizlenmediğini kaydettiler.

Debilerinde biriken killi toprağın suyun yerin altına akmasına izin vermemesi nedeniyle suyun buharlaşarak kaybolduğunu belirten vatandaşlarımız “Göletlerde temizlik yapılması şart. Aksi takdirde yer altı suları kaybolacak” diyerek sitem ettiler.

Geçen yıl birçok göletin temizlik yapılmamasından dolayı gelen suyu aşağıya çekemeden boşa akıp gittiğini belirten vatandaşlarımız bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ne yaptığını sordular.