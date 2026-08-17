Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi Futbol Takımı, yarın akşam 20.00’de Gönyeli Sentetik Futbol Antrenman Sahası’nda dostluk maçı yapacak.

Gençlik Federasyonundan verilen bilgiye göre, Adanın farklı bölgelerinden seçilen 35 yaşın altındaki 56 genç temsilcinin oluşturduğu Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi ile ülkenin yasama organı Cumhuriyet Meclisi arasında yapılacak karşılaşmayla, iki Meclis arasındaki diyaloğun ve karşılıklı etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.



Gençlik Federasyonu, gençlerle karar vericiler arasındaki iletişimin yalnızca toplantı salonları ve resmî temaslarla sınırlı kalmamasını, spor, kültür ve sosyal yaşamın farklı alanlarında da sürdürülmesini önemsediğini bildirdi.

Bu kapsamda düzenlenen dostluk maçının, farklı kuşakları bir araya getirerek iletişimi güçlendirmesi ve sporun birleştirici yönünü öne çıkaran bir buluşmaya dönüşmesi amaçlanıyor.



Karşılaşmaya tüm basın mensupları ve halkın davetli olduğu belirtildi.