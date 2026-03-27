Sn. Ünal Üstel, Güney Kıbrıs tüketiciyi korumak ve ekonomiyi desteklemek adına 1 Nisan itibariyle 8 maddelik önlemler paketini devreye sokuyor. Acaba ülkemizde de bu önlemlere benzer bir paket olabilir mi diye düşünmemek elde değil…

Sn. Özdemir Berova, yaptığınız bir açıklamada hükümet olarak önlem almamış olsaydınız şu anda akaryakıt fiyatlarının 80 TL’ye ulaşacağını söylediniz. Sanki biraz abarttınız gibi…

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak tarımsal üretimi koruma adına bizce hızlıca üreticilere akaryakıt desteği sağlanmalı. Birçok ülkede yapılan renkli mazot olarak bilinen daha düşük fiyattan mazot satışı devreye sokulmalı aksi takdirde tarımsal üretim çok düşecek.

Sn. Mehmet Harmancı, kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Lefkoşa’da yapılacak spor amaçlı park ve rekreasyon alanları için iş birliği protokolü imzaladınız. Acaba Lefkoşa’da böyle bir park nerede yapılacak?

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi Başkanı olarak geride kalan 3 yıllık hizmet döneminizle ilgili yapmış olduğunuz basın toplantısında batık durumdaki belediyeden yatırım yapabilen bir belediyeye ulaştığınızı açıkladınız. İnşallah seçmen bunu görebilecektir…

Sn. Hasan Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman ile dün yapmış olduğunuz görüşmede öne çıkan konu neydi? Acaba CONİFA organizasyonu ile ilgili bir bilgi paylaşımı mı?