Sn. Ünal Üstel, dün itibariyle zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla hafta başında yürürlüğe koyduğunuz tasarruf tedbirleri kapsamında devlet bütçesine kazanımlar arttı mı? Zira yine vatandaşın cebinden gitmekte…

Sn. Özdemir Berova, dün yaptığınız paylaşımda ülkemizde akaryakıt fiyatlarının Güney Kıbrıs’a göre yüzde 25 daha ucuz olduğunu açıkladınız. Ancak unutmayın ki üretim sektöründe malzeme tedariki Güney’e göre iki kat pahalı…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yürüttüğünüz doğru çalışmalar neticesinde Ektam’da şirket ile işçileri uzlaştırarak grevi sonlandırmanız çok güzel bir gelişme…

Sn. Adil Onalt, hayvancılık sektörünün göz göre göre çökertildiğini iddia ettiğiniz basın açıklamanızda “Üretici tükenirse, ülke kaybeder” sözünüz çok yerinde bir söz. Umarız yetkililer bu ayrıyı dikkate alırlar…

Sn. Uğur Dereliköylü, isminiz Güzelyurt Belediye başkanlığı adaylığı için Güzelyurt’ta konuşulmaya başlanmış. Acaba bu konuda sizin niyetiniz nedir?

Sn. Ceyhun Kırok, Esentepe Kulübü mülkiyetinde olan bir araziye özel sektörle birlikte yapılması planlanan spor, rekreasyon ve sosyal tesisler bölge için çok güzel bir adım olacak. Her geçen gün nüfusun büyüdüğü bölgenin buna ihtiyacı var…