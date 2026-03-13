Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, yollarda oluşan çukurlar nedeniyle mağduriyetlerin her geçen gün arttığını dile getirerek, bizlere gönderdikleri parçalanmış lastik ve faturayla sitemlerini bizlerle paylaştı.

Hamitköy çemberi yakınlarında oluşan çukurdan dolayı 5250 TL’lik zarara uğradığını ifade eden vatandaşımız “Hamitköy çemberine yakın bir noktada oluşan çukura 6 Mart akşamı düşmemiz sonucunda fotoğrafta da görüldüğü gibi aracımızın lastiği parçalandı. Ertesi gün yeni bir lastik almak zorunda kaldı. Ancak hiçbir suçumuz olmamasına karşın 5250 TL ödedik” dedi.

Bu bozuk yollar nedeniyle birçok kişinin aracını ya lastiklerinin parçalandığını veya ön düzeninin bozulduğunu ifade eden vatandaşımız “Bozulan yollara uyarıcı huni koymak yerine iki kürek toprak veya asfalt atmak bu kadar zor mu? Bu yollar nedeniyle oluşan zararımızı devlet karşılayacak mı?” diyerek isyan etti.