Fonlar kurudu... Para yok... Vergi de salamıyorsunuz. Bu durumda bugün yapılması gereken şey, eşel mobil sisteminin dondurulduğunu hemen duyurmaktır. Piyasa kendine buna uyarlayacaktır. Piyasaya olumlu müdahaleler yapma olanağına sahip değilseniz, onu kendi haline bırakmak en iyisi olacaktır.

(Hasan Erçakıca)

Rum diyor ki "Tayarrelerin gelmesi için bizden ruhsat almadılar" Genaplama sordum "80 senedir düşünürüm bu Rum ne zaman akil goyacak da bulamadım" dedi.

(Hüseyin Cumaoğlu)

“Köylü milletin efendisidir” sözüyle Atatürk, bir ülkenin gerçek gücünün üretimden geldiğini vurgulamıştı; aradan geçen 100 yıla rağmen değişmeyen gerçek ise hayatta kalmanın temelinin gıda olduğu ve bu yüzden toprağı işleyen çiftçinin değerinin bugün de aynı derecede büyük olduğudur.

(Derya Atamer)

Son kale ‘yargı…’ Yaw he he, yürütmesi ve yasaması tam bir tahakküm altında olan bir sistemde ‘ütopik’ hayaller…Kılıfına uygun mu? Uygun! Bas imzayı!

Bu durumda ne yapıyoruz? Yargı reformuna(Türkiye yargısıyla uyumlaştırma paketi) direk hayır diyoruz! Tahakküm altına reform daha çok tahakküm getirir, başka da bir şey değil!

(Ulaş Barış)

SAVAŞ, PANDEMİDEN BİN BETER: Dünya, gittikçe büyüyen bir ekonomik krizin sarmalında iken... Aslıda tüm ekonomik sektörler o durumda da, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner temsil ettiği kendi "lokomotif" nitelikli sektörü hakkında konuşurken "Turizm pandemi dönemini arar hale geldi" dedi...

Hem de Bayram ortamında...

Öğrenilen şu ki eski bayramları yüzde yüz doluluk oranıyla karşılayan otellerimizin bayram manzarası maalesef ancak yüzde 35...

Tenhalığa bakar mısınız... Biz bize, diz dize bir bayrama gireceğiz..

Turizme bağlı tüm sektörlerimizi olumsuz etkileyecek bir dram..

Tabii ki, turizm bizim için lokomotif sektördür... Lokomotif teklerse, vagonlar durumundaki diğer üretim, hizmet ve tedarik sektörleri de tekler..

Demek ki genel anlamda olayın bam teli neymiş?..

Savaşlar, küresel salgın hastalıklardan daha yıkıcıdır... Ve hatta olası salgın hastalıkların üreticisi ve yayıcısıdır da...

O nedenle, basireti bağlanmaması gereen insanlık, aklını başına toplamalı...

Savaşları da, savaşları çıkaranları da, savaşma heveslilerini de ne yapıp edip mutlaka durdurmalı..

(Ahmet Tolgay)