Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt’taki siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, yerel seçimlere uzun bir zaman olmasına karşın Güzelyurt’ta aday hareketliliğinin arttığı bildirilmekte.

Bize ulaşan bilgilere göre, Mahmut Özçınar’ın uzun yıllardır sürdürdüğü Güzelyurt Belediye Başkanlığı görevinde yeni bir seçim süreci yaklaşırken, ilçede siyasi hareketlilik artmaya başladı.

Yedi dönemdir Güzelyurt Belediye Başkanlığı görevini yürüten Özçınar’ın yaklaşan yerel seçimlerde bu kez daha zorlu bir yarışla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Kentte siyasi kulisler giderek hareketlenirken, farklı isimlerin adaylık için nabız yokladığı ifade ediliyor. Kamuoyunda konuşulan isimler arasında Kutlay Malek, Orsel Neşe, Uğur Dereliköylü ve Tansay Doğu yer alıyor.

Güzelyurt çarşısında ve yerel çevrelerde konuşulanlara göre, seçimde aday sayısının artması durumunda yarışın daha da kızışabileceği ifade ediliyor. Bazı vatandaşlar ise özellikle az adaylı bir seçimde Özçınar’ın avantajının azalabileceğini dile getiriyor.