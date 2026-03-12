Erhan Arıklı: Tufan Erhürman’ın Türk Telekom Onay Yasası’nı anayasa mahkemesine göndermesi Türkiye’yi rencide etti…

Nasıl yani?

Yasaya imza atan başbakan rencide olmadı mı?

Yasayı savunan kendisi rencide olmadı mı?

Anayasa Hukukçusu olan Cumhurbaşkanının, Anayasaya uygunluğu tartışılan bir konuda nasıl davranması beklenirdi ki?

Erhan beyin tavrı, kendi ülkemiz demokrasisine de bir aşağılama değil mi?

Da… Türkiye’nin arkasına saklanıyorlar.

Konu basit aslında.

Cumhurbaşkanı net olarak “karar” değil, “anayasaya uygunluk görüşü” istediğini söylüyor.

Aykırılık varsa, düzeltilir, yola devam edilir…

Dahası…

Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bey, “düzeltilir, yola devam edilir” dedi… Buna rağmen mi Türkiye rencide oldu?

Cevdet beyin konuşması da anayasaya uygunluk için bir katkıydı aslında…

Erhan beyin kendini bazen devlet, bazen Türkiye yerine koyması sizi de rahatsız etmiyor mu?

(Hüseyin Ekmekçi)

Kendime yazılarda bugün:

Biraz uzaktan bakınca ülkem…

Kişisel görüşüm şuanki hükümetin milli güvenlik sorunu olduğudur.

Yaptıkları tüm yanlışları Türkiye Cumhuriyeti istedi gibi göstererek kapatmayı belli ki yöntem olarak belirlemişler.

Kıbrıslı Türklerin tek dayanağı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün kurulmadı, olan biteni net görecek kadar tecrübeye fazlasıyla sabittir ve bu hükümetin ne yapmaya çalıştığını bence net olarak görmektedir.

Saygı görmenin birinci şartı kişinin önce kendine saygı duymasını gerektirir.

Devlet olabilmenin birinci şartı da devletin anayasasına sahip çıkmaktan geçer.

Tüm bunların aksine uygulama yapanlar utanmak yerine hala konuşuyor, hala tek dayanağımız olan Türkiye Cumhuriyeti ile burdaki halk arasına nifak sokacak açıklamalar yapıyorsa bu milli güvenlik sorunudur.

(Murat Şenkul)

ŞAKA GİBİ :

BU SAVAŞ NASIL DURDURULUR.

Ben Ayetullah olsam :

Gider Çinle İran petrollerinin işletilme ve satışında CİN e reddedemeyceği bir teklif sunarım.

Hürmüz Boğazının kontrol ve emniyetini Çinle birlikte sağlamayı teklif ederim. Çinin petrol krizini çözerim.

Kuzey Koreden ve Pakistandan nükler silah alır İsrail'e karşı denge kurarım.

Kim , Amerika'da Kalifornayı bombalar, Çin Taiwan ı alır.

Amerika maddi ve manevi sıkışır.

Bu durumda İsrail yalnızlaşır ve cezalandırılır.

İçtede, kadın haklarına önem verir, İran'daki etnik kurumlar üzerindeki baskıyı kaldırırım.

Sonra şeffaf ve adil bir seçim yapar, seçilecek Cumhurbaşkanına Ayettullah yetkilerini devrederim.

DELİ TRUMPIN HAKKINDAN. İMANSIZ AYETTULAH GELİR.

NOT : Ben sadece sorun yazmam. Çözümde öneririm.

(Yücel Dolmacı)

Uzaktan kumandalı füze yağmurlarıyla soykırımlar yaparlar, bunun adına da "savaş" derler. Sizi gidi yavşak zebaniler!..

(Ahmet Tolgay)