Sn. Ünal Üstel, bugünlerde Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan Cevdet Yılmaz ile yapacağınız görüşmenin hükümetin geleceğini belirleyeceği ifade ediliyor… Allah kolaylık versin…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, başta öğretmen sendikaları olmak üzere birçok kesimin tepkisine rağmen ilahiyat okullarının açılması için çalışma yapmanız vatandaşın dikkatinden kaçmıyor. Bu işin sonunda sandıktan çıkamamakta var…

Sn. Özdemir Berova, Ekim ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde Maliye kasasında durum ne? Herhalde bu ay yine bir borçlanma olmayacaktır diye düşünüyoruz. Zira işletme vergiler kasaya düşmüştür…

Sn. Erkut Şahali, parti olarak erken seçimi zorlayacak mısınız? Yoksa önce partinizin başkanının belirlenmesi sonra erken seçim mi diyorsunuz?

Sn. Murat Şenkul, yap-işlet devret modeliyle ihale ederek yapımına başlanan Girne’deki çok katlı otoparkı hızla ilerliyormuş. Bu otopark inşallah Girne’de trafik sorununa bir nebze olsun nefes aldıracaktır…

Sn. Ceyhun Kırok, bölgenize hizmete gece gündüz demeden devam ediyormuşsunuz. Özellikle de köylerdeki alt yapı eksiklikleri ve asfalt işlerinin tamamlanması için gaza basmışsınız. Kolay gelsin…