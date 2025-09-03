Sn. Ersin Tatar, yapılan anketler başa baş bir seçim yarışı olacağını gösteriyor. Acaba ilk turda mı yoksa ikinci turda mı biter? Seçim ekibinize Hasan Taçoy’un başcılık edeceği haberleri dolaşıyor, hadi hayırlısı…

Sn. Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Santrali’nde son zamanlarda yaşanan gelişmeler oldukça ilginç. Dün gaz sızıntısı nedeniyle 4 personel hastaneye kaldırıldı haberleri sonrasında Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada herhangi bir zehirlenme olmadığı bildirildi. Kafalar karıştı…

Sn. Hüseyin Çavuş, merhum kız kardeşinizin kızının düğününde sizi pek fazla oyun pistinde göremedik. Anlaşılan misafirlerle ilgilenmekten fırsat bulamadınız…

Sn. Hasan Taçoy, aldığımız bilgilere göre siz genel sekreterlik görevinin size verilmesini talep etmişsiniz. Ancak parti üst yönetimi bunun için Cumhurbaşkanlığı seçiminde koordinatörlük görevini size vermiş. Anlaşılan yine ateşten gömlek giydiniz.

Sn. Yılmaz Hacıoğulları, uzun bir aradan sonra tabancayla atış eğitimi yapmışsınız. Herhalde tam isabet yaparak gururlanmışsınızdır. Zira eski nişancılardansınız ne de olsa…

Sn. Aytaç Karavezirler, Cuma akşamı ilk kez oynanacak olan Kulüpler Birliği Kupası için hazırlıklar ne aşamada? Umarız sezon öncesinde oynanacak bu özel karşılaşmaya futbol camiası ilgi gösterir…