Sn. Tufan Erhürman, dünkü ziyaretleriniz öncesinde herhalde Nikos Hristodulidis ile Angela Holguin’e birer tepsi ekmek kadayıfı götürdünüz. Zira tatlı yiyip tatlı konuşarak uzlaşabilirsiniz…

Sn. Ünal Üstel, fıtık ameliyatınız sonrasında herhalde evinizde dinleniyorsunuzdur. Ancak hafta başı herhalde Meclis’te olacaksınızdır. Zira Bütçe’nin genel oylaması için oyunuza ihtiyaç duyulabilir…

Sn. Fikri Ataoğlu, hükümet olarak sel zarar ziyanlarını karşılayacağınızı açıkladınız. Ancak geçmiş yıllarda sel ve fırtınadan zarar gören vatandaşların söz verilmesine karşın zararlarının karşılanmadığı bilgisi var.

Sn. Ersin Tatar, Türkiye medyasına verdiğiniz röportajda seçimler öncesi Türkiye’den Cübbeli Ahmet Hoca’nın size destek amaçlı videosunun seçimde size % 5 oy kaybettirdiğini söylemişsiniz. Acaba bu kanıya nereden vardınız?

Sn. Mehmet Nizam, Lefkoşa’dan gelen yağmur sularının bölgenize ulaşarak tarlalara yayıldığını gördük. Bu suyun Köprülü Barajı’na ulaşması mümkün mü?

Sn. Erkut Uluçam, gölet ve baraj debilerinin temizliği yapılmadığı için milyonlarca metreküp suyun denize akması akıl işi değil. Bu konuda bizce sivil toplum örgütleri de denetleyici olmalıdır…