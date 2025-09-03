Bütün dünyada ama KKTC'de daha fazla mahallecilik olduğu sürece yani bizdendir değildir, bu benim peşimde koşturdu bunu destekleyelim bu karşı mahallenin adamıdır bunu köstekleyelim mantığıyla asla ve kata toplumun tümünü kucaklayamazsınız.

(Hasan Mullaoğulları)

Sevgili Hasan Taçoy, önümüzdeki seçimin “genel koordinatörü” olmuş. İlk duyduğumda, “iyi de bu sadece geçici bir teknik görev değil mi?” diye düşündüm. Ama iş UBP’ye gelince, hiçbir görev basit değildir; orada her atama, Shakespeare’in sahnesinde rol dağıtımı gibidir. Yalnız, oyun Hamlet değil, daha çok “Keloğlan Kurnazlıkları” tadındadır.

Hikâye şöyle başlamış: Ünal Üstel Ankara’ya çıkmış, “Ersin Tatar’ı seçtirmek zor olacak” demiş. Bu sırada Taçoy da boş durmamış; “Üstel’le bu iş yürümez, bana genel sekreterliği verin, size Tatar’ı başkan yapayım” diye şık bir öneri sunmuş. Tabii Ünal Üstel kaç yılın kurdu. Ankara’dan gelen telkini cebine koymuş ama karşı hamlesini de hemen yapmış: “Hasan bu kadar iddialıysa, buyursun seçim koordinatörü olsun; madem seçimi kazandıracak, yeteneğini burada göstersin. Sonra Genel Sekreterliğe bakarız” Böylece hem Taçoy’un omzuna bu zor seçimin sorumluluğunu yıkmış hem de genel sekreterlik için kurnazca bir ön şart koymuş. Seçim başarısız olursa Taçoy'un suçu, başarılı olursa zaten vermeye zorlandığı genel Sekreterliği sözünü tutan bir Başkan havasında ona verecek. Bir taşla iki kuş.. Tam bir Fellini filmi.

(Mete Hatay)

RUM'UN SİLAH DOYUMSUZLUĞU: Ambargo kalktı ya!.. Elindeki silah donanımlarını artık koyacak yer bulamayan Rum Milli Muhafız Ordusu yine de, ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni silah talebinde bulundu...

Kapitalist ABD, kapacağı paraya bakar... Elbette ki Rum'un talebine olumlu yanıt verecektir...

Rum medya kaynaklarından bizi aydınlatmakta olan Osman Şan arkadaşımız, Rum Milli muhafızların askeri atış alanları artık nasıl salma-seğirt duruma geldiğini, atışlarda kullanılan askeri mühimmat döküm saçım olduğunu ve bunların hurdacılarda elden ele gezdiğini şöyle yazdı:.

"52 yaşında hurdacı bir Rum, çift kabin aracıyla Aradip sanayi bölgesinde izinsiz çalıştırılan bir metal geri dönüşüm tesisine metal parçaları götürmüş. İşletmenin 39 ve 42 yaşındaki yabancı uyruklu iki işçisinden biri metalleri araçtan yere atar, diğeri de alıp taşırken aniden büyük bir patlama olmuş, her üçü de ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılmışlar. Olay yerine gelen polis olay yerinde çok güçlü ve patlamış olması durumunda çok daha büyük felakete yol açabilecek miktarda daha başka patlamamış askeri mühimmatlar da tesbit etmiş ve o mühimmatlar dikkatlice işletme dışına taşınıp kontrollü şekilde patlatılmış..

Polis yaptığı araştırmada metallerin Goşşı (Üçşehitler) köyündeki Milli Muhafızlara ait askeri atış alanından toplanarak getirildiğini ve patlamanın patlamamış bir askeri mühimmattan kaynaklandığını tespit etmiş..."

(Ahmet Tolgay)

İnanmayabilirsin!

Ancak;

ilahi adalet var.

Birinin emeğini ,iyi niyetini harcarsanız;

Başka bir şekilde sizi de harcarlar.

Acelesi yok, zamanı var.

(Eralp Şerifoğlu)