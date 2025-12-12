Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğrafla İskele bölgesinin hızla büyüyen yerleşim bölgesi olan Long Beach bölgesinin durumunu paylaşarak görüşlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yerin Long Beach bölgesinin güney doğu tarafı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Geçtiğimiz gün İskele bölgesinde yağan etkili yağmurlar sonucunda fotoğrafta görüldüğü gibi bu bölge adeta göle döndü. Biraz daha yağmış olsaydı herhalde sitelerin içinde kalanlar dışarıya kayıkla çıkacaklardı” diyerek duranın ne kadar kötü bir zemine sahip olduğunu ifade ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız Çarşamba günü bölgeye sadece 20 kg metrekareye yağmur düştüğünü ifade ederek “Bu bölgeye herhalde 60 kg metrekareye yağmur düşseydi ne olurdu düşünemiyoruz. İnşallah gerekli önlemler alınarak buralara siteler yapılmaktadır. Yoksa buralara yerleşenlerin vay haline” diyerek endişelerini paylaştılar.

Bu arada Topçuköy, Ardahan, Altınova gibi dağlık alanda yağacak şiddetli yağmurlar sonucunda oluşacak derelerin bu bölgeye ulaşması durumunda ise neler yaşanabileceğini düşünmek bile istemediklerini sözlerine eklediler.