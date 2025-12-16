Sn. Hüseyin Çavuş, İskele bölgesinde görülen Şap Hastalığı konusunda Tarım Bakanlığı olarak hızlı hareket ederek hemen bulaşıcılığın azalması için önlemler alınması takdir edildi. Umarız fazla yayılmadan önüne geçilir…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın Meclise taşıdığı 55 yaşında emeklilik (EYT) konusunda hükümet olarak bir kararınız var mı?

Sn. Fikri Ataoğlu, bazı sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan, çevre sorunlarının paylaşılabileceği dijital platform inşallah çevremize karşı duyarlılığı biraz olsun artırır. Zira çevremiz her geçen gün yok oluşa sürükleniyor…

Sn. Ömer A. Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu olarak geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiğiniz alt-orta ve üst düzey yeterlilik sınavlarında ortaya çıkan başarı oranı yeterli mi? Özellikle orta ve üst düzeyde başarının % 30’larda kalması dikkat çekici…

Sn. Kemal Ataman, Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği’nin yönetim kurula seçilmiş olmanız nedeniyle sizi kutluyoruz… Bu temsiliyet inşallah diğer alanlara da örnek teşkil eder…

Sn. Erkan Okandan, dün sabah katıldığınız bir sabah programında 2026 yılı devlet bütçesiyle ilgili yaptığınız değerlendirmede daha bütçenin onaylanmadan döviz kurlarından dolay 2,5 Milyar TL eridiğini söylediniz. Yani bunun anlamı nedir?