Sn. Ünal Üstel, ablanızın zamansız vefatı nedeniyle başınız sağ olsun. Başta siz olmak üzere tüm ailenize ve dostlarına Allah sabır versin diyelim…

Sn. Dursun Oğuz, Bakanlık olarak değiştirilmesi gereken birçok yasa nedeniyle basın kuruluşları gelir kaybı yaşamakta. Bu nedenle özellikle tapu ile ilgili yasayı elden geçirmenizi bekliyoruz…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, partinizden bir milletvekilinin sosyal medyadan yapmış olduğu ‘Uyuşturucu ortaokul düzeyine indi bu bilinen gerçekle KKTC Eğitim Bakanlığı ne gibi önlemler aldı ya da alacak????” paylaşımı oldukça düşündürücü…

Sn. Sibel Siber, yeniden anneanne olmuşsunuz. Allah analı babalı büyütsün diyelim. Artık torunlar çoğalmaya başladığına göre emeklilik zamanı gelmiştir…

Sn. Hasan Sertoğlu, bir haber sitesi paylaşımında sizden sonraki başkan adayı olarak Tekin Birinci’yi işaret etmişsiniz. Anlaşılan yeni dönemde uluslararası ilişkileri geliştirmek için çalışacaksınız…

Sn. Süleyman Uluçay, Salamis Yolu esnafından gelen talepler sonucunda bölgede yeni düzenlemeye gitme kararı almışsınız. İlk iş olarak da asfaltlama yapılacak olması çok yerinde bir karar. Allah kolaylık versin…