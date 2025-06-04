750 yatak kapasiteli her otele casino izni verileceğini duyan Derdün Köyü Sakinleri, köy muhtarı ile konuşarak köylerinde 750 hanede turist misafir edebileceklerini, bunun karşılığında ise köy kahvesine bir Casino açılmasını talep etti. Muhtar köylünün de artık kasaya ortak olmak istediğini söyledi ve özellikle köyde Agro turizm ile kumar turizmini birleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti: "Rulet her yerde var ama rulet esnasında tezek kokusu bir tek bizde..."

(Mehmet Ekin Vaiz)

Gençler neden ateizme deizme yöneliyor diye hayıflanırlar ya, sen şatafat bolluk içinde yaşarken, halka Bakara 155'e göre şükredecen sınanacan, peygamber de açlıktan karnına taş basardı dersen, , daha aklı baliğ olmayanlara dinin gereği deyip baş örtüsünü özgürlük olarak sunarsan, ancak Kuran'da "kumar şeytan işi bir pisliktir, bundan kaçının" yazmasını görmezden gelirsen, yani işine geldiği gibi dinse sizin dininiz, ne size inanırlar ne de dininize. bu durum Türkiye ve Kıbrıs'ta din güzellemesi yapanlar ama halka faydası olmayan zihniyette olanları kapsar

(Gökhan Öztürk)

İHTİYAR MENÜSÜ ;

Biz pek dışarda yemek yemeyiz.

Gittikmi , miktar olarak az olan bir yemeği seçeriz.

Öyle " affı gafı yiyen " cinsden değiliz.

Bu nedenle ikimizde sabit kilodayık.

Buna rağmen gelen yemeyi bitiremeyik. Kalır.

Bırakırık ,çöpe atılır.

- Amca, paket yapalım, derler.

- E. Yapın derim. Dolaşıp eve gelene kadar ekşir.

Bir porsiyon, birde boş tabak getirin, bölüşeceyik derim.

Garson bozulur. Ciro düşecek.

Yan masadaki de :

- Amca hanımı yemeğe getirdi, teyzenin yarı yemeğini önünden alıyor, der gibi bakar.

Sonuç : Önerimdir.

Ayrı bir İHTİYARLAR MENÜSÜ yapmalarını restorant sahiplerine öneririm.

Konu açılmışken genelde restorantlarda, yemekler kaliteli, lezzetli, ambians güzel, ve garsonlar genelde eğitimli. Güneye göre pahalı.

Bunu yabancı misafirlerim de söylerler.

Mutfağımız, Ak Deniz mutfağı.

Gastronomi turizminde başarılıyık.

Bu başarıda birçok arkadaşın katkısı vardır.

Ben iki isim vereyim : ZEKAİ ALTAN ,MUSTAFA ŞAH.

(Yücel Dolmacı)

Hükümeti oluşturan partiler dün gece mevcut Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar’a destek için bir araya geldiler. İthal reklamcılara yaptırdıkları tanıtım filminde EOKA anıtını da kullanmayı ihmal etmediler (alttaki fotoğraf filmden alınmıştır)! Sonra kalkıp meclise giden ‘sağduyu’ sahibi 26 vekil okullarımızın 100 metre yakınına kadar sınırsız kumarhane açabilme yasasını geçirdiler. Bu vekillerin ve ‘sağduyucuların’ içinde bir sürü üniversite yöneticisi, genel sekreteri falan da vardı. Yükseköğretimden yeteri kadar para kazanamadığından şikayet eden KKTC diploma endüstrisi patronu da vardı. Sağduyu sahibi. Gidip oy verdi. Haftaya ‘üniversitesinin’ yanına kumarhane izni için başvurursa hiç şaşmayın. Sektör sektördür nasılsa, para da para; karası beyazı fark etmez…

(Cemil Sarıçizmeli)

Kumarhanelerin teşvik edildiği, kumar oynamanın normalleştiği ülkelerde; siyasetin kumar baronları tarafından finanse edilmesi kaçınılmazdır. İster yasal ister yasa dışı olarak oynanan kumar; aileleri yıkar toplumların ahlaki değerlerini çürütür yok eder. Kumar sektörünün yaygın olduğu ülkelerde kriminal suçlar artar uyuşturucu ve fuhuş günlük yaşamın bir parçası olur...

(Göktürk Ötüken)