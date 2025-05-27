Sn. Ersin Tatar, siz mal-mülk konusunda tutuklamalar durmadan görüşmelerin olamayacağını söylüyorsunuz. Ancak unutmayın ki herşey konuşa konuşa çözülür…

Sn. Özdemir Berova, yine Maliye Bakanlığı olarak borçlanmaya gidiyormuşsunuz. Gelir düşük mü yoksa gider mi çok arttı? Ama geçtiğimiz ay bütçe fazla vermişti diye duyduk…

Sn. Hüseyin Çavuş, bölgelerde açılmaya devam edilen Süt Toplama Merkezlerinin kaliteyi artıracağını söylediniz. İnşallah ilerleyen zamanda süt üretimi yapacak hayvancı bulabiliriz… Zira hayvancı bitme noktasındaymış…

Sn. Ali Pilli, uzun zamandan sonra Meclis kürsüsüne çıkarak konuşma yapmışınız. Hatta konuşmanızda Cumhurbaşkanı Tatar’a yüklenerek görüşme masasından kaçmamak gerektiğini ifade etmişsiniz. İnşallah tavsiyeniz dikkate alınır…

Sn. Ertan Birinci, Genç TV’nin kuruluşunun 28. Yılında yine çok güzel etkinliklerle bir kutlama planlıyormuşsunuz. Daha nice 28. Yıllara diyelim…

Sn. Arslan Bıçaklı, Türk-Sen olarak hükümete son yapılan akaryakıt zammının geri alınması çağrısı yaptınız. Ancak bizim ülkede yapılan zammın geri alındığı görülmüş bir şey mi?