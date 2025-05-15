Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün Yenierenköy’de meydana gelen okul otobüsü kazasında ölüm olmaması yüreklere su serpti. Bu kaza bir kez daha otobüslerin durumunu ortaya koydu. Umarız bu kaza artık son olur.

Sn. Erhan Arıklı, dün meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili olarak ortaya atılan iddialara göre, otobüsün arızalı olmasına rağmen taşımacılık yaptığı yönündeydi. Bu konuda bir soruşturma başlatılacak mı?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, pazartesi günü Demirhan’da yapılan Engelsiz Yaşam Şenliği’nde gözler sizi aramış. Ancak Meclis toplantısından dolayı katılım gösteremediğinizi iletmişsiniz… Keşke orada olabilseydiniz…

Sn. Ertuğrul Toroslu, Yenierenköy’deki kaza sonrasında bölgeye hızlıca ambulansların ve polis ekiplerinin sevk edilmesi ve hastanelere taşınması için İskele Kaymakamlığı olarak oldukça iyi koordine olmuşsunuz… Hızlı ve ilk müdahale önemli tabii…

Sn. Osman Amca, inşaat sektöründe tedirginlik hat safhaya çıkmış. Taşeronlar olarak bu tedirginlik nedeniyle siz de herhalde mağdur oluyorsunuzdur… Allah kolaylık versin…

Sn. Fehmi Oktay, Mayıs ayı iki gün sıcak iki gün ılık şeklinde devam ediyor. Acaba yaz ayları için öngörünüz ne? Yakıcı sıcaklar olacak mı dersiniz?