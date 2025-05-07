Sn. Ersin Tatar, yeni kapılar açılması konusunda neden uzlaşıya varılamadığı vatandaşın soruları arasında. Beşli Cenevre buluşmasında yapılan açıklamada en kısa sürede kapılar konusunda ilerleme olacağı belirtilmişti. Ancak hep ayni bahanelerle ertelemeler devam ediyor…

Sn. Özdemir Berova, yaptığınız bir açıklamada yıllık enflasyonun % 35’in üzerinde olmayacağını söylediniz. Ancak ilk 4 ay itibariyle % 13’ün üzerinde bir enflasyon olması sizin planınızı geçeceğine işaret gibi…

Sn. Dursun Oğuz, son zamanlarda bürokratlarınıza yönelik ağır eleştiriler sonrasında görev değişikliği yapmanız dikkat çekti. Umarız yeni müsteşarlarınızla uyumlu çalışma yaparsınız…

Sn. Murat Şenkul, yeni Meclis binası ile ilgili yaptığınız açıklama nedeniyle taraflı tarafsız herkes sizi takdir etti. Bazı konularda eğri oturup doğru konuşmakta fayda var…

Sn. Bayar Piskobulu, Doğan Türk Birliği’nin 2024-256 futbol sezonunda A2 Ligi şampiyonluğu Süper Lig ikinciliği sonrasında Kadınlar Ligi şampiyonluğu elde etmesi alt yapınızın ne kadar iyi çalıştığını gösteriyor. Başarılarınızın devamını dileriz…

Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi olarak bu Pazar gerçekleştireceğiniz 26. Büyükkonuk Eko Günü etkinliği için hazırlıklar nasıl gidiyor? Anneler Günü olması nedeniyle yine yoğun bir katılım olacağını planlıyorsunuz herhalde… Kolay gelsin…