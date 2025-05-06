Sn. Ersin Tatar, dün Liderler görüşmesinde bir araya geldiğiniz Rum lider Hristodulidis, sizi saçma sapan konuşmakla suçladı. Anlaşılan aranızda gerginlik büyüdü…

Sn. Ziya Öztürkler, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içinde bulunan yeni Meclis Binasının açılışına hiçbir eski bürokratın davet edilmediği yönünde serzenişler var. Bu doğruysa bunun sebebi nedir?

Sn. Hakan Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda uzun zamandır görev yapan bir doktorun beklenmedik bir şekilde başka bir bölgeye görevlendirilmesi, bölge halkını isyan ettirdi. Bu konuda bir müdahale yapmanızda fayda var…

Sn. Erhan Arıklı, TEKNOFEST 2025 KKTC için yollara düşen vatandaşlarımız saatlerce yollarda zaman geçirmekten ve araçlarını park etmek için uğraşmaktan dolayı sizlerin kulağınızı oldukça fazla çınlatmış. Herhalde bugünlerde kulak çınlamasından dolayı sıkıntı yaşıyorsunuzdur…

Sn. Mehmet Harmancı, eski Meclis Binası’nın ne olacağı konusunda fikrinizi sundunuz. Kent müzesi ve Bilim ve İnovasyon Alanı olması öneriniz bizce de oldukça güzel. Umarız dikkate alınır…

Sn. İbrahim Mısırlıoğlu, K.Kaymaklı’nın yeniden Süper Lige dönmesi nedeniyle başta siz olmak üzere başkan, yönetim ve tüm camiayı kutluyoruz. Umarız bir daha 1. Lige düşme kabusunu yaşamazsınız…